BDDK'dan bir izin iptali, bir onay

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. BDDK ayrıca, Katılımevim Katılım Bankası'nın kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararlarına göre, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izni, kurucu ortaklardan Saad Al-Janabi'nin kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşıldığından iptal edildi.

BDDK ayrıca, kurucu ortaklar; Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce tarafından Türkiye'de 10 milyar TL sermayeli Katılımevim Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankası kurulmasına izin verdi.