Adana'da 275 kişi yakalandı 32 silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-15 Aralık'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu 2'si kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 24 tabanca ve 8 av tüfeği ile 664 uyuşturucu hap bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, denetimlerde farklı suçlardan aranan 275 kişiyi de yakaladı.