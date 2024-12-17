Bakan Şimşek: Bugüne kadar asla vergi silmedik

TBMM Genel Kurulu'nda, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın vergi alacaklarından vazgeçme yetkisinin olmadığını vurgulayan Şimşek, "Bugüne kadar Maliye Bakanı asla vergi silmemiştir, silemez. Vergi alacaklarından vazgeçmek, sadece ve sadece yüce Meclis'in yetkisinde olan bir husustur. Kesinleşmiş, tahakkuk etmiş vergi alacaklarından bir bakan tarafından hatta cumhurbaşkanı tarafından vazgeçilmesi asla ve asla söz konusu olamaz" diye konuştu.

"Nezaket diye bir şey var mı?"

Şimşek, muhalefet milletvekillerinin laf atması üzerine, "Soru soruyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Soruya cevap vereceğim. Nezaket diye bir şey var mı?" şeklinde tepki gösterdi.

Bazı DEM Parti milletvekillerinin "yalan söylediğini" iddia etmesine karşılık Şimşek, "Siz yalan atıyorsunuz." ifadesini kullandı.