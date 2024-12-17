MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 10:25, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:26
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesi operasyonların aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin tespit edilerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonların "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli" bir şekilde devam edeceği vurgulandı. MSB, terörle mücadelenin durmaksızın ve yorulmadan sürdürüleceğini ifade etti.