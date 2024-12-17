Ankara'da toplu ulaşıma bir zam daha mı geliyor?

Elips Haber'den Deniz Dalgıç'ın haberine göre;

TÜHOB Başkanı Soydaş, Akaryakıt fiyatları ve araç bakım masraflarının artması dolayısıyla otobüs tam bilet fiyatının en az 29 lira olması gerektiğinin altını çizdi.

Artan Maliyetler ve Zorlayan Koşullar

Soydaş, özellikle sigorta, kasko, yedek parça, bakım masraflarındaki artışın ve asgari ücrete yapılacak zammın sektörü ciddi şekilde zorladığını belirtti.

"Vergi, trafik cezaları, harçlar gibi pek çok gider kalemindeki artışlar, halk otobüsü esnafını daha fazla yük altına sokuyor. Ücretsiz taşıma uygulaması da bu yükü artırıyor." dedi.

Zam Talebi Ocak Ayında Gelecek

Soydaş, ulaşım zammı için Ocak 2025'te resmi başvuruda bulunacaklarını söyledi:

"Asgari ücret artışına ve yeniden değerleme oranına bakarak değerlendirme yapacağız. Mevcut gelir ortalamamız, bir yolcunun gerçek biniş maliyetini karşılamıyor."

Belediyeden Destek Talebi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ücretsiz binişlere ve abonman desteği verdiğini hatırlatan Soydaş, belediyeden bu desteklerin 2024 sonrasında da devam etmesini beklediklerini belirtti.

"Belediye meclisinin 31 Aralık 2024'te sona erecek gelir destek kararını uzatmasını ve yeni mali yükler için çözüm sunmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Gelecek Dönemde Neler Olacak?

Halk otobüsü esnafının, maliyet artışlarını karşılamak için zam kaçınılmaz görünse de abonman ve ücretsiz biniş gibi uygulamalardan dolayı zammın vatandaşlara nasıl yansıtılacağı merak konusu. TÖHOB'un taleplerine nasıl bir çözüm getirileceği ve ABB'nin desteğini sürdürüp sürdürmeyeceği, önümüzdeki süreçte netleşecek.