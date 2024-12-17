Kuyumcuda başarısız olup bakkalı soydular! 2'si çocuk 4 zanlı tutuklandı

Adana Merkez Seyhan ilçesinde Cuma S.'ye ait kuyumcu dükkanına öğle saatlerinde 2'si silahlı 3 kişi soygun için girdi. İş yeri sahibi zanlıların üzerine yürüyünce girişim başarısız oldu. Aynı günün akşam saatlerinde ise Dumlupınar Mahallesi'nde Zekeriye L.'ye ait bakkal dükkanına gelen kişiler bu kez iş yeri sahibinin cep telefonu ile yaklaşık 2 bin lirasını alıp kaçtı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İhbarlar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmayla iki olaya karışan 4 kişinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar M.N. (14), H.C. (16), Ömer E. (18) ve Ali E. (19) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi.

Muhammed N. ve Ali E'nin kuyumcudaki soygun girişiminde Ömer E. ile hareket ettiğini belirleyen ekipler, bu kişilerin bakkalı da H.C. ile gasbettiklerini tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerine göre, içeriye giren 3 zanlıdan 1'i elindeki tabancayı iş yeri sahibi Cuma S'ye doğrultuyor. Cuma S'nin üzerine yürüdüğü 3 kişi daha sonra buradan uzaklaşıyor.

Bakkal dükkanının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise içeriye giren 3 zanlıdan 1'i elindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak çekmecedeki paraları istiyor. Zanlılardan birinin masanın üzerindeki cep telefonunu alıp uzaklaşmasıyla elinde silah bulunan zanlı ile iş yeri sahibi arasında arbede yaşanıyor. Bir süre sonra silahlı soyguncu iş yeri sahibinin çekmeceden çıkardığı paraları alıp arkadaşlarıyla koşarak uzaklaşıyor.