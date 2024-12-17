Bisikletiyle işe giderken otomobilin çarpması sonucu öldü
Aksaray'da bisikletle, çalıştığı ekmek fırınına giderken otomobilin çarptığı Afganistan uyruklu Fahım Kazsza (40) yaşamını yitirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 11:11, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:13
Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi'nde bisikletiyle çalıştığı iş yerine giden Afganistan uyruklu Fahım Kazsza'a otomobil çarptı.
Kazsza kazada yaklaşık 100 metre otomobilin altında sürüklenirken, sürücü ise aracıyla kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fahım Kazsza'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, Kazsza'nın kaldırımdaki bisiklet yolunu kullanmadığı tespit edildi. Kazsza'nın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.