Elektrikte yeni dönem! Serbest tüketici limiti değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2025 için serbest tüketici limiti 750 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2024'te 950 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

PETROL VE LPG PİYASASI GELİR PAYI BEDELLERİ

EPDK, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 2025'te uygulanacak gelir payı bedellerini de belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, 2025'te petrol piyasası faaliyetlerine ilişkin uygulanacak gelir payı bedelleri benzin türleri ve benzin türleri ile harmanlamak üzere temin edilen etanol, motorin ve biyodizel türleri, gaz yağı, havacılık yakıtları, yakıt nafta, damıtık denizcilik yakıtları için metreküp başına 36 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Gelir payı bedelleri artık denizcilik yakıtları ve fuel oil için ton başına 38 lira 67 kuruş oldu.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

LPG piyasasında ise 2025 için gelir payı bedeli ton başına 81 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

YÜZDE 50 KARARI

EPDK'nin bir diğer kurul kararına göre de Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında lisans sahibi bir tüzel kişi bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının yüzde 50'sini piyasada satabilecek.

Öte yandan, EPDK'nin, ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelere dair kurul kararıyla Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 110'uncu maddesi uyarınca KÜPSM değerinin ve KÜPSM ile KÜPST hesaplamalarında kullanılacak katsayıların belirlenmesine ilişkin kurul kararı da yayımlandı.