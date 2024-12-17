Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 9'u öğrenci 13 yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 12:46, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:48
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 55 C 0161 plakalı öğrenci servisi ile 55 ALE 383 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'nde 1271. ve 1386. caddelerin birleştiği kavşakta çarpıştı.
Kazada servis sürücüsü, araçta bulunan görevli ve 9 öğrencinin yanı sıra otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.