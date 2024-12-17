AK Parti'li Yalçından ABB'ye eleştiri

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimini sert ifadelerle eleştirerek, belediyenin sürekli borçlanma ve zamlarla gündemde olduğunu, ancak vatandaşın sorunlarına yönelik somut projeler hayata geçirilmediğini savundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, mezarlık ücretlerinden kreş harçlarına, ruhsat işlemlerinden altyapı hizmetlerine kadar birçok kalemde önemli zamlar yapıldığını belirtti. Belediyenin borçlanma yetkisi alarak daha fazla borçlandığını ifade eden Yalçın, bu durumun Ankara'nın geleceğini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eskiden 'Meclis çoğunluğumuz yok, engelleniyoruz' gibi bahanelerle beş yılı tamamladılar. Bugün ise Meclis'te çoğunluk kendilerinde olmasına rağmen Ankara'nın temel sorunlarına ilişkin tek bir çözüm önerisi dahi getiremiyorlar. Son 7 ayda Meclis'te konuştuğumuz tek şey zamlar, borçlanmalar ve arsa satışları oldu."

Borçlanma ve Zam Eleştirisi

Nihat Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin finansal durumunun kötüleştiğini iddia ederek, sigorta borçlarının dahi ödenemediğini öne sürdü. Belediyenin, bir yandan borçlanma yetkisi alarak finansal yükü artırdığını, diğer yandan da yüksek oranlı zamlarla vatandaşın ekonomik yükünü büyüttüğünü belirtti.

Yalçın, "Vatandaşın öncelikli ihtiyaçları olan trafik, toplu taşıma, altyapı gibi temel sorunlara çözüm üretilmiyor. Buna rağmen zamlar ve borçlanmalar devam ederken belediye kaynaklarının konserler gibi etkinliklere harcandığını görüyoruz. 5 yıl boyunca 'Meclis'te engelleniyoruz' dediler ama şimdi yaptıkları sadece borçlanma, satış ve zamdan ibaret" dedi.

Meclis Gündeminde Satış ve Borçlanmalar

Son aylarda Belediye Meclisi gündeminde sık sık arsa satışlarının yer aldığını ifade eden Yalçın, bu satışların Ankara Büyükşehir Belediyesinin mali yapısını düzeltmek yerine kısa vadeli çözümler sunduğunu savundu.