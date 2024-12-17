Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde 18 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerden 6'sının da özel hastanede tedavileri sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 14:38, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 14:54
Ünye Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında evlerinden getirdikleri yiyeceklerden yedi.
Rahatsızlanan 18 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar, AA muhabirine, "Gıda zehirlenmesi teşhisiyle 12 öğrencimiz hastanemize getirilmiş, müşahede altında tutulmaktadır. Genel sağlık durumları iyidir." dedi.
Öğrencilerden 6'sının da özel hastanede tedavileri sürüyor.