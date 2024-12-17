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Gabonlu öğrencinin ölümüne ilişkin davada beraat kararı

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın beraatine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 14:36, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:55
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Gabonlu öğrencinin ölümüne ilişkin davada beraat kararı

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanık D.A'nın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

İddianame ve mütalaanın ihtimaller üzerine yazıldığını düşündüklerini söyleyen sanık avukatları da Ibouanga'nın davranışlarının hayatın olağan akışıyla açıklanamayacağını savunarak, D.A. için beraat kararı verilmesini ve tutukluluk halinin sona ermesini talep etti.

Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, kızını Türkiye'ye eğitim alması için gönderdiklerini söyledi.

Türk mahkemesinin kızının durumunu aydınlatacağına inandığını belirten Ibouanga, "Sanık D.A'nın kızımı yardımcı olma niyeti yoktu. Mahkemenin gerekli cezalandırmayı yapmasını bekliyorum." dedi.

Müşteki anne Jessica Santda Makemba Panga ise tek kızı olduğunu ifade etti.

Kızıyla ölmeden 1 hafta önce konuştuğunu anlatan Panga, "Kızım nazik, alımlı bir kızdı. İlk gördüğü kişiden yardım istedi. Sanığın ceza almasını istiyorum. Bodrum katında onu taciz edenlerin cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Sanık D.A. üzgün olduğunu belirterek, "56 yaşındayım. Ailemin başını öne eğecek bir şey yapmadım. Benim de kızım, ilkokula giden torunum var. Kimseyi öldürmedim. Allah'a sığınıyorum. Adalete güveniyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli şekilde kasten öldürme" ve "cinsel istismara teşebbüs" suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek, sanığın üzerine atılı tüm suçlar yönünden beraatine karar verdi.

Kararın ardından sanık D.A. fenalık geçirdi.

- Duruşmanın ardından basın açıklaması yapıldı

Duruşmanın ardından, aralarında duruşmayı takip eden avukatların da bulunduğu bir grup, adliye önünden ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak Kemal Güneş Caddesi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan avukat Gülyeter Aktepe, kararı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga ise mahkeme kararının ardından hayal kırıklığını uğradığını belirtti.

Karşı konulmaz delillerin olduğunu söyleyen Ibouanga, "Kızımızın öldürülmesine dair sanığı suçlayan deliller vardı. Hukuk için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anne Jessica Santda Makemba Panga da hukuk mücadelesinde kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

Karara tepki göstererek eleştirilerde bulunan Panga, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

- Olay

Karabük'e bağlı Yeşilköy yakınlarındaki hatta, 26 Mart 2023'te seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden D.A. tutuklanmış, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılan 7 zanlı hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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