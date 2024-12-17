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Sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti: Ambulansı yumrukladı

Ümraniye'de sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden kişinin ambulansa yönelik saldırısı cep telefonuyla kaydedildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için arama başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 14:50, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 15:08
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Sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti: Ambulansı yumrukladı

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde alkollü olduğu belirtilen bir kişinin bağırarak taşkınlık çıkarması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, şahsı ambulansa alarak müdahale etmek istedi. Tedaviyi reddeden kişi, sağlık ekiplerine tepki göstererek saldırmaya çalıştı.

Çevredekilerin de araya girerek durdurmaya çalıştığı kişi, ambulansı yumrukladı. Ekiplerin ayrılmak istediği sırada bu kişi, ambulansın önüne duba koyarak aracın kaputuna da yumruk attı.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla ambulansın önünden alınan kişi, olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için başlattı.

Öte yandan, şüphelinin sağlık ekiplerine tepki göstermesi ve saldırmaya çalışması ile ambulansı yumruklaması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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