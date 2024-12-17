Yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürlerine rotasyon uygulanmalı!

Kamu görevlilerinin görevlerini yaparken gösterdikleri özveriyle, kamu hizmeti alan yurttaşların memnuniyeti bir biriyle doğrudan ilişkilidir. Kamu görevinin emanet olduğu bilincinin kamu hizmeti veren görevlilerde oluşması, kamu görevlilerinin hizmet verdikleri kişilerin yerine kendilerini koyarak işlem yapmaları gibi konular kamu hizmetinden beklenen verimin alınması için gerekli olan hususlardır.

Bu yazımızda, yazı işleri ve idari işler müdürlerine rotasyon uygulanmamasının sebep olduğu hakkaniyetsizlikler ile yine rotasyon uygulanmamasının çalışma barışında meydana getirdiği olumsuzluklar üzerinde durulacaktır. Yazı işleri müdürleri veya idari işler müdürleri yıllardır aynı yerde görev yapmalarının getirdiği özgüvenden dolayı maiyetindeki personele mobbing yapmaktan imtina etmemektedir. Her ne kadar Kurum İdari Kurul Toplantı Tutanaklarında, mobbinge maruz kalan personelin Adalet Bakanlığı'na bildirmesi salık verilmiş ise de, özellikle adli yargıda görevli yazı işleri müdürlerinin maiyetinde çalışan personele mobbing yaptığından bahisle haklarında soruşturma başlatılanı olmamıştır.

2016 yılında Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürlerinin zorunlu atamaya tabi personel olduğu belirtilmiştir. (Mezkür Yönetmeliğin 22/A maddesi) Yönetmelik değişikliğinin meydana geldiği tarihten bu yazının yayımlandığı tarihe kadar geçen sürede, Adalet Bakanlığınca bahse konu unvanlara ilişkin rotasyon yapılmamıştır.

Bu haber metninin yazarı tarafından, idari işler müdürleri ve yazı işler müdürlerine rotasyon uygulanmasının haklı gerekçeleri daha önce haberleştirilmiş olup, 14 Mayıs 2016 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan haberde yazı işleri müdürlerine rotasyon getirildiğine 8 Kasım 2016 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan haberde Adalet Bakanlığının rotasyonu ne zaman hayata geçireceği hususuna 16 Şubat 2018 tarihinde Memurlar.Net'te yayımlanan başka bir haberde ise yazı işleri müdürleri ve idari işler müdürlerinin rotasyonunun neden uygulanmadığı hususuna değinilmiştir.

Rotasyonun yönetmelikte olmasına rağmen uygulanmamasının sebep olduğu sorunlar yardımcı yargı personelinin çalışma barışını bozmaktadır. Mesaiye zamanında gelmeyen, kendisinin yapacağı işi maiyetindeki personele yaptıran, mesai saatleri içinde adliyede gezmediği kalem bırakmayan müdürlerin rotasyona tabi tutulmamaları kamu hizmetlerinin etkin ve verimliliği için elzem olmaktadır. Bu yazının konusu, oldukça donanımlı ve mesleğini çok iyi yapan yazı işleri müdürleri veya idari işler müdürleri kesinlikle değildir. Bu yazının konusu çalışmadan maaş alan, emekli olana kadar da devletten beslenen bazı yazı işleri müdürleri ile idari işler müdürleridir.