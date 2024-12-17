'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap görüşmeleri devam ederken, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye Diyanet Vakfı'nın ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık yatırımı gündeme taşıdı.

Çömez: "Beyaz Saray'ın Dibine 4 Milyar Liralık Yatırım"

Çömez, yapılan harcamaya dikkat çekerek, "100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış. Ek harcamalarla birlikte bugünün parasıyla 4 milyar TL'den bahsediyoruz. Washington'a, Beyaz Saray'ın dibine yapılmış" dedi.

Cevdet Yılmaz: "Çok Boyutlu Faaliyet Yürütüyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eleştirilere yanıt vererek merkezin 2013 yılında temelinin atıldığını ve 2016'da tamamlandığını belirtti. Yılmaz, "Burada 'villa' diye bahsettiğiniz yerler, 10 tane konut; öğrencilerin, akademisyenlerin ve araştırmacıların kullandığı altyapılardır. Bu külliye, ibadet hizmetinin yanı sıra Türk kültürünü tanıtma işlevi de görmektedir. Restoranı, motifleri ve yemekleriyle Türk kültürünü ABD'de temsil etmektedir" dedi.

"Bütçeden Gelir Almıyor"

Yılmaz ayrıca merkezin bütçeden herhangi bir gelir almadığını, gelir getirici faaliyetlerle işletme giderlerini karşıladığını vurgulayarak, yapının Diyanet İşleri Vakfı ile ilişkili olduğunu ifade etti.