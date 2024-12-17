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Dışişleri Bakanlığı: Gazze göz ardı edilmemeli

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in son günlerde sivil altyapıya yönelik saldırılarına ilişkin, "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır." denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 16:27, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:28
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Dışişleri Bakanlığı: Gazze göz ardı edilmemeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail'in Gazze'de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır. Son günlerde İsrail'in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları yoğunluk kazanmış, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli katledilmiştir. Keza, İsrail'in Gazze'de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır. Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz. Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz."

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