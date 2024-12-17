Taksicilik yapan üniversite öğrencisinin öldürülmesinde 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Muzaffer T. (27) ile kendisine yardım ettikleri öne sürülen Dilek K. (36), Muammer B. (34) ve Mikail K. (19), Konya Numune Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Poliste çeşitli suçlardan 12 kaydının bulunduğu anlaşılan zanlının, yakalanmamak için yurt dışına kaçma planı yaptığı öğrenildi.

Peker'in taksiyle aracının önünü kestiğini ileri süren zanlı, bunun üzerine araçtan inip kavga etmeye başladıkları taksiciyi, ardından da bıçakladığını söylediği belirtildi.

Taksici Eren Peker'in (20) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükseldi.

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