Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 18:55, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 19:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı. Erdoğan ve Al Sani, karşılama sırasında tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.