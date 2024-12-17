Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sağlık Sigortasında İlk Ay Sigortam.net'ten!
Sponsorlu İçerik
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
Yurt dışı çıkış harcında değişiklik: Pul kalkıyor, dijital ödeme geliyor
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
'Diyanet, Washington'a villa yaptırdı' iddialarına Yılmaz'dan yanıt
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
MEB, 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin soru kitapçıklarını yayımladı
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
Yerli Malı haftası hastanede bitti: 18 öğrenci zehirlendi
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
KKTC'den getirilen eşyadan vergi alınacak
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
SPK: Borsada günlük marj değişikliği gündemimizde yok
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
AB'den Türkiye'ye 1 milyar euroluk ek fon
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Bakan Göktaş duyurdu! Bazı sosyal medya uygulamalarına sınırlama
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Belediye işçi maaşlarını 47 bin liraya yükseltti!
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
Yapay zeka tuzağı: Sosyal medyada 650 bin TL dolandırıldı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
AYM'den 'Kişisel verilere erişim' kararı! Hak ihlali saydı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Anayasa Mahkemesi'nden noterlerle ilgili iptal kararı
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Televizyon programlarındaki 'akıllı işaretler' yenilenecek
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
Adalet Bakanı Tunç'tan 17-25 Aralık mesajı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
17 ilde usulsüz 'yurt dışı eğitim kredisi' alanlara operasyon: 149 gözaltı
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Taksiciler yasal düzenleme istiyor
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Süt ve süt ürünlerinde 'ev ve köy' ifadelerine yasak
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Bakan Bolat duyurdu: Araç ve konut ilanlarında yeni dönem!
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Erdoğan: İş para kulelerine gelince bunların paraları var
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Kamuya memur alımı yapılacak! Bakan Göktaş müjdeyi verdi
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'muhtemelen' asgari ücret açıklaması
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri kabul edildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime 1 gün ara verildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 19:41, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 20:00
Yazdır
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama

Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber