Yerli Malı Haftası'nda çiğköfte yiyen öğrenciler zehirlendi

Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki Somuncubaba İmam Hatip Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, etkinlikte yanlarında getirdiği yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan çocuklar, okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin ilk belirlemelere göre yedikleri çiğ köfteden rahatsızlandıkları belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tetkiklerin ardından öğrenciler taburcu edilmiştir. Konu ile ilgili müdürlüğümüzce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.