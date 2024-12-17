İzmir'de cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı
İzmir'in Selçuk ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 21:17, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 21:18
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.
Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.