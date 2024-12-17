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Ülkelerine dönen Suriyeliler eşyalarını satışa çıkardı

Mersin'de, Esad rejiminin düşmesiyle ülkelerine dönmeye karar veren bazı Suriyeliler, WhatsApp grubu üzerinden ev eşyalarını ve araçlarını satılığa çıkardı. Grupta, mobilya, beyaz eşya ve otomobil gibi pek çok araç ve eşya, uygun fiyatlardan alıcı bekliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2024 22:12, Son Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:14
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Ülkelerine dönen Suriyeliler eşyalarını satışa çıkardı

Mersin'de, Suriye'deki Esad rejiminin düşmesinin ardından bazı Suriyeliler ülkelerine geri dönmeye karar verdi. Geri dönüş için hazırlık yapan Suriyeliler, zamanla satın aldıkları araç ve eşyalarını bir an önce ellerinden çıkarmak istedi. Bunun üzerine yöneticiliğini 39 yaşındaki Lina Zaidan'ın yaptığı Whatsapp grubu üzerinden ev eşyalarını, beyaz eşyalarını, mobilyalarını, motosikletlerini ve araçlarını uygun fiyatlarla satılığa çıkardı. Zaidan'ın yaklaşık 2 yıl önce kurduğu grupta satılığa çıkarılan eşyalar arasında mobilya takımları, beyaz eşyalar, televizyonlar, ev dekorasyon ürünleri ve araçlar yer alıyor. İlanlar, genellikle Türkçe ve Arapça olarak paylaşılıyor. Eşyaların, uygun fiyatlarla satışa sunulması, alıcılar için fırsat olarak görülüyor.

"Esad rejiminin düşmesiyle grupta satışlar hızlandı"

Eşiyle beraber Mezitli ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi İngilizce öğretmeni Lina Zaidan, grubu ilk kurduğu zamanlarda paylaşımların az olduğunu söyledi. Zamanla gruptaki üyeler çoğalırken, paylaşımların da artmaya başladığını ifade eden Zaidan, Esad rejiminin düşmesiyle grup üyelerinin çoğaldığını belirtti. Bu süreçte bazı Suriyelilerin ülkelerine dönmeye karar vermesi üzerine eşyalarını satışa çıkardığını anlatan Zaidan, "Önce grupta yoğunluk yoktu ama son zamanlarda her gün paylaşımlar yapılmaya başladı. Grupta hem Suriyeli, hem de Türk vatandaşları var. Esad rejiminin düşmesiyle kurduğum grupta satışlar hızlandı. Çünkü Suriyeliler dönmek istiyorlar. Bu nedenle de eşyalarını hızlı bir şekilde ellerinden çıkartmak istiyorlar. Ben de grupta alıcı ile satıcıyı güvenli bir şekilde buluşturuyorum" dedi.

"Bazen günde 10-15 mesaj gönderiyorlar"

Whatsapp grubunun kurucusu Lina Zaidan'ın eşi Emir Yazbek de 8 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini söyledi. Dekorasyon ustası olarak çalıştığını belirten Yazbek, "Eşim Lina, WhatsApp'ta 2. el al-sat grubu kurdu. Araç, ev, mobilya gibi eşyalarını satmak isteyen satıcı ve alıcıyı bir grupta birleştirdi. Yaklaşık 2 sene önce kurulan bu grupta, Esad rejiminin düşmesiyle ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler eşyalarını satmak için yoğunluk oluşturmaya başladı. Bazen gruba ev eşyalarını satmak için günde 10-15 mesaj gönderiyorlar" diye konuştu.

"Orası benim memleketim, çok özledim"

Ailece ülkelerine dönmeye karar verdiklerini de dile getiren Yazbek, "Ben dekorasyon işi yapıyorum. Şu an elimde devam eden işler var. Buradaki işlerimi bitirdikten sonra kapatacağım ve ailemi alıp Suriye'ye gideceğim ve işimi orada devam ettireceğim. Orası benim memleketim, çok özledim. 10 sene önce çıktım, akrabalarımı özledim, her şeyi çok özledim. Keşke bugün gidebilsem ama işlerimi bitirmek zorundayım. Bu nedenle biraz daha kalacağım. İşimi kapattıktan sonra da gideceğim" dedi.

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