Kumar bağımlılığı uyuşturucuyu geçti!

Türkiye'de özellikle gençler arasında giderek artan sanal kumar bağımlılığı, 2024 yılında uyuşturucu bağımlılığını geride bıraktı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Mehmet Dinç, TBMM Çocuk Hakları Komisyonuna yaptığı sunumda "Bu seneye kadar en çok başvuruyu uyuşturucu bağımlılığından dolayı alıyorduk. Bu sene uyuşturucu bağımlılığından çok kumar bağımlılığıyla alakalı başvuru aldık. 2020-2024 yılları arasında kumar bağımlılığı başvurusu yüzde 24 iken bu yıl yüzde 36'ya çıktı. Yine, teknoloji bağımlılığıyla ilgili başvuru yüzde 5 iken bu sene yüzde 6,19'a yükseldi. Kumar bağımlıları 15 yaşından itibaren, internet bağımlıları da 12 yaşından itibaren bize gelebiliyor" dedi.

İSTANBUL LİSTE BAŞI

Kumar bağımlılığı konusunda en çok başvuru aldıkları illerin sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu belirten Dinç "Maalesef her yerde kumar reklamları özellikle çocukların, gençlerin görebileceği yerlerde fazla fazla var. Kumarla intihar ilişkisi anlamında da çok net bir bağ var. Bize danışanların çoğu da intihardan önce bize gelmiş oluyor, gelmeyen maalesef intihar etme riskiyle karşı karşıya" diye konuştu.

SİBER ZORBALIK

Siber zorbalık konusuna da değinen Dinç, şöyle konuştu: Siber zorbalık daha çok paralel bir şekilde giden siber taciz meselesi, pornografi meselesi, dijital oyunların içeriklerinde yer alan kumar ve cinsellik öğeleri gibi şeyler çocuklarımızın ve gençlerimizin ciddi anlamda bu süreçten zarar görmesine sebep oluyor. Özellikle siber zorbalıkta depresyon, anksiyete bozukluğu, diğer maddelere bulaşma, suç işleme, intihar eğilimi, aile ilişkilerinde bozulma, okul devamsızlıklarında artış, başarıda gerileme, uyku düzenlerinde bozulma gibi hayatın çok boyutlu bir şekilde süreçlerinde zarar görme söz konusu olabiliyor. O yüzden bu siber zorbalık meselesi internetle ilişkili bağımlılıklar içerisindeki oyun, kumar, pornografi, sosyal medyanın içerisindeki tacizler gibi meseleler çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ciddi bir tehdittir.