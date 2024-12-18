Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok

Yeni Şafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre;

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı. İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialarda bulunanlara tepki gösteren Bakan Bolat, "Türkiye'yi ve hükümetimizin büyük mücadelesini yıpratmayı amaçlayan, Filistin'in menfaatine değil, olsa olsa İsrail'in sevineceği bu tür açıklamalara asla itibar edilmemelidir" dedi. Bolat, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının katliam ve soykırıma dönüştüğünü belirterek, "Türkiye olarak biz ise İsrail'in katliamını durdurmak, ateşkesi sağlamak, Filistinli kardeşlerimize yardımlar ulaştırmak konusunda dünyada en önde gelen ülke olduk" dedi.

ASLA İTİBAR EDİLMEMELİ

Herkesin gerçeği bildiği halde, bazı çevrelerce ısrarla İsrail ile ticaretin devam ettiği yönünde yanlış bilgiler yayılmaya çalışıldığını söyleyen Bolat, "Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik kara propagandaları görüyoruz. Bu paylaşımlara biz hükümet yetkilileri olarak, delilleriyle beraber anında gerekli cevapları birçok defa kamuoyumuz ile paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Yetkili kurumlarımızın dışında yapılan ve İsrail'i durdurmaya yönelik en büyük mücadeleyi veren Türkiye'yi ve hükümetimizin büyük mücadelesini yıpratmayı amaçlayan, Filistin'in menfaatine değil, olsa olsa İsrail'in sevineceği bu tür açıklamalara asla itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

ÖNCÜ ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYORUZ

Türkiye'nin dünyada Gazze'deki İsrail soykırımına karşı ticareti durdurma kararı alan öncü ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Bolat, "2 Mayıs 2024 tarihinden sonra, Türkiye'de İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamakta. Aynı şekilde İsrail'den Türkiye'ye hiçbir sevkiyat söz konusu değildir. İsrail ile hiçbir şartta ticaret yapılmasına izin vermiyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ HIZLANDI

Diplomasi faaliyetleri yürüterek mal ve hizmet ihracatını artırmaya gayret ettiklerini anlatan Bolat, "Türkiye-Avrupa Birliği ticaret hacmi 2024'te yüzde 4 artışla 216 milyar dolar seviyesine yükseldi. Gümrük Birliği güncelleme çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta vize engeli, ulaştırma, TIR geçiş belgeleri, serbest ticaret anlaşmaları uyumsuzluğu gibi konularda haklı taleplerimiz için görüşmeler yapıyoruz. Avrupa Birliği'nin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini sektörlerimizle çalışıyoruz" dedi.

KAPIKÖY'ÜN AÇILMASI İÇİN BASTIRIYORUZ

Bolat, Van Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yenilendiğini hatırlatarak, "İranlı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir kapımız. Ticari araçların geçişine açılmasını istiyoruz. Geçen hafta Tahran'da resmi ziyaretteydim. İranlı mevkidaşlarıma bu konuda istekte bulundum. Onlar da 40 kilometrelik yolun yapımı konusunda çalışacaklarını söyledi. Bu kapının açılması için bastırıyoruz" dedi.

EMLAK VE OTOMOTİVDE YENİ DÖNEM

Otomotiv sektöründe alınan tedbirlerle fiyat bozulmalarının azaldığını ve istikrarın sağlandığını dile getiren Bolat, emlak sektöründe ise yetkisiz kişilerin 1 Ocak'tan itibaren taşınmaz ilanı veremeyeceklerini bildirdi. Bolat, yapılan kanuni düzenlemeler ile fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırıldığını ve hiçbir fırsatçıya geçit vermeyeceklerini vurguladı.