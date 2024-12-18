Kurtulmuş: Tereddütlü alkışlıyorsunuz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Töreni"nde konuşma yaptı.

"Mevlana'nın fikirlerinin, birleştirici ve insanlığa faydalı olan görüşlerinin 751 yıldır anıldığını" söyleyen Kurtulmuş, "Bugün dünyadaki en temel ihtiyacımız olan şey; barıştır, insanlar arasındaki çatışmaların sona ermesidir ve insanların insanca yaşayabileceği bir dünyanın kurulabilmesidir. Ancak herkes barıştan bahsediyor, herkes insanca bir yaşamdan bahsediyor olmakla birlikte bir türlü barış, huzur, adalet gelmiyor" dedi.

"Biz insanları yaratılışta eşit haklara sahip insanlar olarak görüyoruz"

"Bunun temel sebebi, insanların dilleriyle barışı istemelerinin kifayetsiz olmasından kaynaklanıyor" diyen Kurtulmuş, Çünkü şu ya da bu şekilde ayrımcılık yaparak insanların arasında barış sağlanamaz. Dünyanın her yerinde insanların hepsinin doğuştan eşit haklara sahip, 'hazreti insan' olduğu öğretisi, bu kadar asır üzerinden geçmiş olmasına rağmen hala Mevlana'nın insanları çeken önemli mıknatısıdır. Biz insanları yaratılışta eşit haklara sahip insanlar olarak görüyoruz. Eğer böyle görürseniz, yeryüzünde insanlar arasında barışı, huzuru, adaleti sağlamanız mümkündür" ifadelerini kullandı

"Mevlevihaneler bizim burçlarımızın nurdan kaleleridir"

"Mevlevihanelerin bütün Osmanlı diyarına, bütün gönül coğrafyasına yayılan bir ışık olduğunu" belirten Numan Kurtulmuş, "Saraybosna'dan Halep'e, Şam'a, Bağdat'a, Mekke'ye, Hicaz'a, Kudüs'e kadar geniş coğrafyada mevlevihaneler bizim burçlarımızın nurdan kaleleridir, nurdan kuleleridir. Bu çerçevede sadece bunu bir terbiye mektebinin, irfan mektebinin çok kuvvetli medreseleri olarak, dervişlerin eğitim aldıkları alan olarak değil, aynı zamanda geçmiş dönemde mücahitlerin birleştiği, bütünleştiği yerler olarak da ortaya koymuşlardır" diye konuştu.

Geçen sene düzenlenen programda, İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıların kınandığını ve Kudüs Mevlevihanesi'nin dile getirildiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu sene de bir başka mevlevihaneye dikkati çekmek istediğini söyledi.

Kurtulmuş, "Suriye'de Halep Mevlevihanesi ve Şam Mevlevihanesi de Mevlevi dergahlarının en önemli ayaklarından ikisidir. Ümit ederiz ki en kısa zamanda Halep ve Şam mevlevihanelerinde de burada olduğu gibi Mevlevi ayinlerinin yapılacağı güzel, esenlik dolu günler gelecektir. Ümit ederiz ki Şam'dan açılan kapı Kudüs'e doğru yürüyecek ve Kudüs Mevlevihanesi'nde de en kısa zamanda böylesine görkemli ayinler yapılacaktır. Çünkü Anadolu'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan bizler için bu mevlevihanelerdeki ecdadın bize bıraktığı bir miras vardır" dedi.

Kudüs Mevlevihanesi'nin de açılmasını dileyen Kurtulmuş, "Aynı şekilde, şimdi belki hayal gibi görünüyor ama çok kısa bir süre sonra Kudüs Mevlevihanesi de kapılarını açacak, sizin gibi dünyanın dört bir tarafından gelen Mevlana dostlarını ağırlayacak ve orada hem geçmişimize rahmet okuyacak hem de Mevlana Celaleddin-i Rumi daha iyi anmak ve anlamak için bir araya gelecek. Şam'ın kapıları, Kudüs'ün kapılarını açsın diyor, Şam Mevlevihanesi'ne nasip olan özgürlük, Kudüs Mevlevihanesi'ne de nasip olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir tereddüdünüz var mı?"

Bu sözlerin ardından törene katılanların alkışlarına karşılık, "Tereddütlü alkışlıyorsunuz. Bir tereddüdünüz var mı?" diyen Kurtulmuş, salonda bir süre daha alkışlandı.

Kurtulmuş, daha sonra, "Sizin ecdadınız, Kudüs Mevlevihanesini asırlar boyunca imar ve inşa etti, orayı açık tuttu. İnşallah bu güzel gecede, 751. Vuslat Gecesi'nde niyazımız odur. Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir, bugünleri görmeyi bizlere nasip eyle" ifadesini kullandı.