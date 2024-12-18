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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti

Coğrafyamızın çok büyük sınavdan geçtiğini söyleyen Erdoğan "Bölgenin problemleri ile sadece Türkiye yüzleşti ve tek başına Türkiye mücadele etti. Uluslararası arenada verilen bütün emeklerin karşılığını, er ya da geç alıyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 08:05, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 08:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti

Türkiye Gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK ve MYK toplantısında Suriye'deki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan zorluklara rağmen, uluslararası arenada verilen tüm emeklerin karşılığını, er ya da geç aldıklarını kaydetti. Erdoğan "ABD'nin, İsrail'in, Rusya'nın, İran'ın Orta Doğu'daki faaliyetlerini düşündüğümüzde bölgenin çok büyük bir sınavdan geçtiğini görüyoruz. Özellikle Suriye konusunda bölgenin sıkıntıları ile sadece Türkiye yüzleşti ve tek başına Türkiye mücadele etti. Bizim haklı mücadelemizin sonucunda Suriye halkı evlerine geri dönme umudu yakaladı" dedi.

"Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti" diyen Erdoğan şöyle devam etti: Muhalefet özellikle bu konuda birçok propaganda yaptı. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullandı, hor gördü. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz. Kardeşlik ve komşuluk görevini hakkıyla yerine getirdik. Her konuda olduğu gibi bu konuda da haklı çıktık. Esad'ın zalimliği son buldu.

ALTIN TEPSİDE SUNDUK

Yerel seçimlerdeki oy kaybına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "

31 Mart seçimlerinde CHP ve diğer partiler kazanmadı, onlara bu fırsatı altın tepside kendi ellerimizle biz sunduk

" dediği öğrenildi.

DOSTLUK ŞARKISI

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bir sunum gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar sunumu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somalililerin Türkiye için bestelediği "Gerçek dostluk şarkısı" adlı videoyu izletti. Erdoğan'ın şarkıyı beğenerek alkışladığı ifade edildi.

BÜTÇE FAZLA VERDİ

AK Parti'nin bütçesinin de masaya yatırıldığı toplantıda, partinin 2024 yılı bütçesinin 180 milyon lira fazla verdiği, 2025 yılı bütçesinde ise en az 50 milyon lira fazla hedeflendiği belirtildi. Tasarruf tedbirlerinin önümüzdeki yıl da tereddütsüz uygulanacağına, kiralık araç vs. gibi fazla giderlere izin verilmeyeceğine dikkat çekildi.

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