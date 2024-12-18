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Dolar/TL'den yeni rekor seviye

18 Aralık 2024 dolar fiyatı 35,01 TL'den güne başlıyor. İlk defa 35,00 TL'yi aşan dolar, böylece rekor seviyesini de yenilemiş oldu. avro 36,8020 liradan güne başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 08:25, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:32
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Dolar/TL'den yeni rekor seviye

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 34,9870'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,0100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,4840'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, bu akşamki toplantının gelecek döneme yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle daha da önemli hale geldiğini kaydederek, toplantı sonrası piyasalarda oynaklığın artmasının olası olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 106,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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