Yeni yılda çiğ süte yüzde 17 zam yapılacak

Ulusal Süt Konseyi, dün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında tavsiye fiyatları için karar aldı.

Ulusal Süt Konseyi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatını 17,15 TL olarak belirledi.

Çiğ süt tavsiye fiyatı 14,65 TL düzeyindeydi. Bu da çiğ süte yüzde 17 zam anlamına geliyor.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 17,15 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ilave olarak ödenecektir.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 25 kuruş fark uygulanacaktır.

Daha önce alınan karar gereğince çiğ süt tavsiye fiyatı 3 aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirilecektir."