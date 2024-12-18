Drift yapan alkollü sürücüye dudak uçuklatan ceza

Kocaeli'nde yaşanan olay saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. M.S.K., kullandığı 34 ZG 090 plakalı otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Körfez Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.S.K, otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu M.S.K., İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan M.S.K'nın, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

M.S.K.'ya 'drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak', 'tehlikeli ve alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 40 bin 178 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün otomobili de 2 ay trafikten men edildi.