HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler

Suriye'de 53 yıllık Esad rejimi, 8 Aralık 2024'te sona erdi. Ülkenin yönetimi Muhammed Colani liderliğindeki Hayat Tahrir Eş-Şam (HTŞ) adlı grubun kontrolüne geçti.

Baas rejimine son veren güçlerin lideri Ahmed el-Şara, (Ebu Muhammed el-Culani) Yeni Şafak'a röportaj verdi.

Suriyeliler dönecek mi sorusuna şöyle cevap verdi;

KİTLELER HALİNDE GERİ DÖNECEKLER

Biz artık en zor kısmı atlattık. Suriye halkı topraklarına kalpten bağlıdır ve çok fazla evin yıkıldığı doğru. İnsanların ülkelerine, memleketlerine dönmeleri için uygun bir ortam oluşturarak bu duruma çözüm getirmek zorundayız. Birinci sınıf konutlar yapmalıyız. Sonra onlara hizmet sağlamak, sonra ekonomiyi geliştirmek zorundayız. İnsanların yarısının Suriye'ye kitleler halinde geri döneceğini düşünüyorum.