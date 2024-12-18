7 aylık hamile Hatice'nin katiline indirimsiz müebbet

Adana'da 7 aylık hamile eşini öldüren adam, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Olay, 29 Ekim 2023'te Seyhan'da meydana geldi.

Emrah Demir ile bir yıllık eşi 7 aylık hamile Hatice Demir arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Gece boyu süren tartışma, sabaha karşı kavgaya dönüştü.

Emrah Demir, bağırmaması için eliyle, eşinin ağzını kapattı.

"GALİBA EŞİMİ ÖLDÜRDÜM"

Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm." diye bağırdı.

Polis ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

"'GEL BİRLİKTE TELEVİZYON İZLEYELİM' DEDİM"

Gözaltına alınan Emrah Demir, ifadesinde "Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de 'Gel, birlikte televizyon izleyelim' dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum." diyen Emrah Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emrah Demir hakkında, eşi kasten öldürmek suçundan Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşmasına sanık Emrah Demir, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"

Öldürülen Hatice Demir'in annesi Belgin, babası Ali Turgut ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son savunmasını yapan sanık Demir, eşinin ailesinden özür diledi.

Demir, "Olay sırasında da uyuşturucunun etkisindeydim. Bu nedenle eşimi öldürüp, öldürmediğimi hatırlamıyorum." dedi.

Hatice Demir'in ailesi ve avukatları da sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Demir'i eşi Hatice Demir'i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cezadan da indirim yapılmadı.