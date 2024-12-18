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350 yıl önce Amasya'da işlenen cinayet! Öldüren börek

Amasya Üniversitesi'nden bilim adamları 350 yıl önce işlenen zehirli börekli suikast, olayı planlayan komşu kadının mahkemede böreği yememesi üzerine çözülmüş. Gizemli suikastın ayrıntıları Türkçeye çevrilen kadı sicili kayıtlarında ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 09:58, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:02
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350 yıl önce Amasya'da işlenen cinayet! Öldüren börek

Amasya Üniversitesi'nden bilim adamlarının Arap harflerinden Latin alfabesine aktarılmaya başlanan Şer'iye sicillerinde zehirli börekle işlenen gizemli bir suikast olayıyla karşılaşıldı.

1672 yılında Fatma adlı kadın komşusu Hanım'ın gönderdiği böreği yedikten birkaç saat sonra ölmesi üzerine eşinin mahkemeye şikayetiyle davanın görülmesine başlandı.

Mahkemeyi yöneten kadı, evden börek parçalarını getirtip Hanım'dan yemesini istedi. Hanım böreği yemek istemeyince diğer tanıklarından ifadelerini değerlendiren kadı, suçluyu bu yöntemle tespit etti.

Milli Kütüphaneden örnekleri temin edilen kayıtlarda bir kadının komşusu olan kadını börekle zehirlettiğinin anlatıldığını belirten Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Küçük, "Zehirli börek davasında kadı en azından muhatap olan kişiden böreği yemesini istiyor. Yemeyince böreğin zehirli olduğuna hükmediyor. Kadı kendine has yöntemlerle davayı aydınlatıyor" diye konuştu.

Tarih bölümü öğretim üyelerinden oluşan proje ekibinin 1624-1880 yılları arasında görülen davaların da yer aldığı 97 sicilin üzerinde sürdürdüğü çalışmanın tamamlanmasıyla İstanbul, Konya ve Diyarbakır'ın ardından bu kayıtların günümüz Türkçesine çevrildiği dördüncü şehir Amasya olacak.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin koordinatörlüğünde yürütülen projede Prof. Dr. Songül Keçeci Kurt, Prof. Dr. Yılmaz Karadeniz, Doç. Dr. Hadi Belge, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Cevger ile Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özçelik de yer alıyor.

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