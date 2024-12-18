İnşaat işçisi gibi giyinip, 500 bin TL'lik kablo çaldılar

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti.

KENDİLERİNE İŞÇİ SÜSÜ VERDİLER

Akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi görüntüsü vererek rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü. Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi görüntüsü vermeleri de dikkatten kaçmadı.

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