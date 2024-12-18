İnşaat işçisi gibi giyinip, 500 bin TL'lik kablo çaldılar
İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir şantiyeye hırsızların hedefi haline geldi. Sahipleri 6 ay önce şikayetçi olmuştu, hırsızlar bu defa işçi kılığında geldi. 500 bin TL değerinde kabloyu çalıp, kayıplara karıştılar. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:10, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:20
Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleşti.
KENDİLERİNE İŞÇİ SÜSÜ VERDİLER
Akşam saatlerinde bir grup genç üzerine giydikleri yeşil yeleklerle inşaat işçisi görüntüsü vererek rahatça girdikleri şantiye içerisinde istiflenmiş değeri yaklaşık 500 bin TL olan kabloları çalarak kayıplara karıştı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde yelek giymiş hırsızların kabloları yuvarlayarak taşıdıkları ve çaldıkları görüldü. Hırsızların giydikleri yeşil yelekle inşaat işçisi görüntüsü vermeleri de dikkatten kaçmadı.