Yolcu otobüsü değil silah dükkanı! 40 silah ele geçirildi

Otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kutunun sahibi S.A. ise gözaltına alındı.

bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda silah olduğu bilgisine ulaştı.

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