Yolcu otobüsü değil silah dükkanı! 40 silah ele geçirildi
Adana'da aldıkları istihbaratı değerlendiren emniyet birimleri harekete geçti. Polisler durdukları yolcu otobüsünde arama yaparken bir kutu içerinde 40 adet ruhsatsız silah buldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 10:35, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:59
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda silah olduğu bilgisine ulaştı.
40 TANE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Ekipler bunun üzerine söz konusu otobüsü durdurup arama başlattı.
Otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kutunun sahibi S.A. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.