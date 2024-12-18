2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL!
Faizsiz ve Taksitli 75.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
Kasım ayında konut satışları arttı
Kasım ayında konut satışları arttı
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
Dolar/TL'den yeni rekor seviye
Dolar/TL'den yeni rekor seviye
Asgari ücret maratonu devam ediyor
Asgari ücret maratonu devam ediyor
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
'Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyuyor mu?'
Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri kabul edildi
Yasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi
Yasa dışı ticaret:1,2 ton kaçak altın ele geçirildi
Kumar bağımlılığı uyuşturucuyu geçti!
Kumar bağımlılığı uyuşturucuyu geçti!
Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Fırtına geliyor
Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı: Fırtına geliyor
Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli
Cevdet Yılmaz: Asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli
AYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemez
AYM'den emsal karar: Kişisel verilere erişim hakkı ihlal edilemez
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medyaya sınırlama yolda
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Liseliler kamu kurumlarına mobilya üretiyor: Hedef 10 milyon ciro
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Avukata ters kelepçe davası: Polis ve bekçilere hapis
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Bakan Işıkhan'dan komisyonun 3. toplantısına dair açıklama
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Kiracılar dikkat! 'Elden ödedim' dedi, tahliye kararı çıktı
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Konut fiyatlarında artış hızlandı: 3 ayın en yüksek seviyesi
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Asgari ücrette, üçüncü toplantı için tarih belli oldu
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Bakan Tunç: Birikmiş adli yardım ücretleri TBB'ye aktarıldı
Ana sayfaHaberler

'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "gizli" bir toplantı yapıldı. Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 11:40, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:43
Yazdır
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Kitabın güncellenmesine yönelik, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde ay başında "gizli" nitelikte bir toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti.

Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

-Son güncelleme Eylül 2019'da yapıldı

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber