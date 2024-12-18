Kadının karnından 3 kilogramlık kitle çıktı

Gaziantep'te oturan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Alia Alshawakh, karın ağrısı, şişkinlik, baş dönmesi ve zayıflama gibi belirtiler üzerine 25 Aralık Devlet Hastanesine başvurdu.

Tetkiklerde, hastanın karnında kitle tespit edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Caner Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, genç kadının karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Caner Doğan, AA muhabirine, çıkardıkları kitlenin karın boşluğunda karaciğerin alt kenarından başlayıp karın tabanını oluşturan kemik yapısının içine kadar uzandığını, hastanın başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Alia Alshawakh ise "6 aydan beri karın ağrılarım vardı. Şu anda gayet iyiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Caner hocamdan Allah razı olsun." dedi.