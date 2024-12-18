TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesini ne olacak?
TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesini ne olacak?
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Osman Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Osman Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
Kasım ayında konut satışları arttı
Kasım ayında konut satışları arttı
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
Asgari ücret maratonu devam ediyor
Asgari ücret maratonu devam ediyor
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek başına Türkiye mücadele etti
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Bolat: İsrail'le ticarete hiçbir şartta izin yok
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Osman Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Koza TV'de katıldığı programda memur maaşlarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, "Gerekirse memura 10.000 lira verilsin, ancak bu parayla kirasını ödeyip, yemeğe çıkabilsin, bir tiyatroya gidebilsin. Sürekli simit-çay hesabıyla memurun yaşamı kısıtlanıyor. Oysa memurun da ailesiyle tatil yapma ve sosyal faaliyetlere katılma hakkı var," dedi. Kaya, mevcut ekonomik koşulların memurlar için yetersiz olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 18:00, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:36
Yazdır
Osman Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...

Koza TV yayınında memur zammını değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, gerekirse memura 10.000 lira versinler, ama memur o 10.000 lira ile, kirasını ödeyebilsin, kıyafetini alabilsin, yemeğe çıkabilsin, bir konsere bir tiyatroya gidebilsin, bir kültürel faaliyette bulunabilsin. Sürekli olarak simit çay örneği verilmekte, memur simit çay hesabına reva görülmekte. Biz neden bir gün olsun memurun çocuklarıyla bir etkinlik yapabilmesini, tatile gidebilmesini hesap etmiyoruz dedi.

Mevcut hayat pahalılığında, enflasyon karşısında memur zammının hiçbir şeye gücü yetemeyecek hale geldiğini vurgulayan Kaya, 2025 yılı ilk 6 ayı için belirlenecek olan memur ve memur emeklilerinin zam oranına ilişkin önemli tespitlerde bulunan Genel Başkan Kaya, kamu'da yeniden değerleme oranının %43,93 olarak belirlendiğini belirterek memur zammının da %44 oranında artırılmasını ve ek refah payı verilmesini talep etti.

Koza Tv canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Osman Kaya:

%43. 93 olan bir yeniden değerlendirme oranından bahsediyoruz yani vergi ve harca cezaları da bu kadar zam geldi. Ev kiralarına %60 oranında zam yapılabilir denildi. Bu duruma bakın ev kirasına %60 zam yapılıyor elektrik faturası tabiri caizse 2 katına yani %100 zamlanıyor, tüm vergiler harçlar cezalar kurumlar yapacağımız o resmi ödemeler %40 dörde yakın bir oranda artıyor ve biz diyoruz ki memura %6 zam bir de enflasyon farkı geliri %13. Ya memur %13 aldığında bu gelen işte artan zamlar karşısında enerji kaynakları artacak gıda kaynaklarının artması bekleniyor yani yaşam pahalılaşacak yaşam pahalılaşırken memur %13 ile ezilmeye devam etmeyecek mi yani?

Memur bu durumda nasıl tatil yapsın memura konser çok lüks memura bir tiyatroya gidebilmek çok lüks ya memura artık evine bir pasta alıp getirip çocuklarını yiyebilmek de çok lüks.

Bizim talebimiz ve tavsiyemiz şu; birincisi madem yeniden değerlendirme oranı %44 yani diyorlar ki 2025 yılında her şey %43.93 zam yapılacak o halde memur maaşını da alın direk %44 oranında zam yapın.

Bir de memura refah payı istiyoruz. Bakın tamam hani engelleyen dediğimiz bazı artışlar oluyor bu memurun elinde değil bu bazen işte politikacıların da elinde değil bazen bir ürünlere fahiş fiyatlar zamlar yapılabiliyor elbette ki bu denetimlerle engellenebilir yapılabilir şeyler ama sonuç olarak bazı şeyler artıyor o yüzden biz memura burada bir refah payı istiyoruz "

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber