Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...

Koza TV yayınında memur zammını değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, gerekirse memura 10.000 lira versinler, ama memur o 10.000 lira ile, kirasını ödeyebilsin, kıyafetini alabilsin, yemeğe çıkabilsin, bir konsere bir tiyatroya gidebilsin, bir kültürel faaliyette bulunabilsin. Sürekli olarak simit çay örneği verilmekte, memur simit çay hesabına reva görülmekte. Biz neden bir gün olsun memurun çocuklarıyla bir etkinlik yapabilmesini, tatile gidebilmesini hesap etmiyoruz dedi.



Mevcut hayat pahalılığında, enflasyon karşısında memur zammının hiçbir şeye gücü yetemeyecek hale geldiğini vurgulayan Kaya, 2025 yılı ilk 6 ayı için belirlenecek olan memur ve memur emeklilerinin zam oranına ilişkin önemli tespitlerde bulunan Genel Başkan Kaya, kamu'da yeniden değerleme oranının %43,93 olarak belirlendiğini belirterek memur zammının da %44 oranında artırılmasını ve ek refah payı verilmesini talep etti.



Koza Tv canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Osman Kaya:

%43. 93 olan bir yeniden değerlendirme oranından bahsediyoruz yani vergi ve harca cezaları da bu kadar zam geldi. Ev kiralarına %60 oranında zam yapılabilir denildi. Bu duruma bakın ev kirasına %60 zam yapılıyor elektrik faturası tabiri caizse 2 katına yani %100 zamlanıyor, tüm vergiler harçlar cezalar kurumlar yapacağımız o resmi ödemeler %40 dörde yakın bir oranda artıyor ve biz diyoruz ki memura %6 zam bir de enflasyon farkı geliri %13. Ya memur %13 aldığında bu gelen işte artan zamlar karşısında enerji kaynakları artacak gıda kaynaklarının artması bekleniyor yani yaşam pahalılaşacak yaşam pahalılaşırken memur %13 ile ezilmeye devam etmeyecek mi yani?

Memur bu durumda nasıl tatil yapsın memura konser çok lüks memura bir tiyatroya gidebilmek çok lüks ya memura artık evine bir pasta alıp getirip çocuklarını yiyebilmek de çok lüks.



Bizim talebimiz ve tavsiyemiz şu; birincisi madem yeniden değerlendirme oranı %44 yani diyorlar ki 2025 yılında her şey %43.93 zam yapılacak o halde memur maaşını da alın direk %44 oranında zam yapın.



Bir de memura refah payı istiyoruz. Bakın tamam hani engelleyen dediğimiz bazı artışlar oluyor bu memurun elinde değil bu bazen işte politikacıların da elinde değil bazen bir ürünlere fahiş fiyatlar zamlar yapılabiliyor elbette ki bu denetimlerle engellenebilir yapılabilir şeyler ama sonuç olarak bazı şeyler artıyor o yüzden biz memura burada bir refah payı istiyoruz "