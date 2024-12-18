Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında H.A., İ.M., T.K. ve G.B. isimli polis memurlarının, Emniyet Müdürlüğü log kayıtlarında rakip isimlere ilişkin farklı tarihlerde sorgulama yaptıkları öne sürüldü.

Nihat Özçelik'in bir süredir rakipleri hakkın bilgi edinmek için polis memurlarını kullandığı, polis memurlarına farklı kişiler aracılığı ile para transferleri yapıp rüşvet verdiği ortaya çıktı.

Meclis'te bulunan Plan Bütçe Komisyonu'nda da yer aldığı ve künyesinde "Finansal Danışman" yazdığı iddia edildi.

Tutuklananlar arasında Nihat Özçelik'in, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin Meclis Üyesi olan yeğeni C.Ö.'nün de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında polis memurlarının da bulunduğu 13 kişi ile birlikte adliyeye sevk edilen Nihat Özçelik tutuklandı.

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