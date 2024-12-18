Terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmada, izinsiz gösterilere katılarak terör örgütü PKK lehine slogan atan, sokakta araç lastiği yakan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheliler tespit edildi.

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