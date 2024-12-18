Evinde hareketsiz halde bulunan öğretmen kurtarılamadı

Karaman'ın Gevher Hatun Mahallesi'ndeki Fetih Konutları'nda yaşayan Karaman Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmeni Dilek Mavi Öztürk, yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu.

Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Öztürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın yaşandığı dairede incelemelerde bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için tahkikat başlatılırken, Öztürk'ün ani ölümü ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu. İki çocuk annesi olan öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.