Tüfeği kazara ateş alan köy korucusu öldü

Olay, dün aksam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik Mahallesi'nde meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen Mehmet Alabacak, hayvanlarını otlatmak için mahalledeki yamaca çıktı. Daha sonra yamaçta silah sesi duyuldu. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, tüfeği kazara ateş alması sonucu vurulan Alabacak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Alabacak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.