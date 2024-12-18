Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidiyor

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 11'inci Zirve Toplantısı'na iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır'ı ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek Zirve'ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin özel oturuma katılacaktır. Zirve'ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır" ifadelerini kullandı.