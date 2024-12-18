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TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çeltik hasadının başlamasıyla çeltik alım fiyatının belirlendiğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 17:24, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:25
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TMO çeltik alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çeltik hasadının başlamasıyla birlikte 13 Eylül 2024'te çeltik alım fiyatlarını açıklandı. TMO, 2024 yılında Türkiye'nin çeltik üretiminin önceki yıla göre yüzde 11,2 artışla 1 milyon ton (pirinç karşılığı yaklaşık 600 bin ton) seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildiğini belirttiği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hasat başlangıcından bugüne kadar piyasa fiyatları; orta tane gruplarda TMO fiyatlarının bir miktar altında, iri tane gruplarda ise TMO fiyatları seviyesinde veya bir miktar üzerinde oluşmuştur. Son günlerde çeltik piyasa fiyatlarında yukarı yönlü ani hareketlenmelerin yaşandığı, piyasaya olan ürün arzının kesildiği ve sonuç olarak sektörün ürün tedarik etmekte zorlandığı haberleri gelmektedir. Ülkemiz çeltik hasadının henüz tamamlanmış olması, rekoltenin geçen yılın üzerinde gerçekleşmesi, devir stoku miktarı, Kurumumuzun güçlü stokları, üretici elinde bulunan stoklar ile piyasada dolaşımda olan stoklar dikkate alındığında piyasa fiyatlarında dalgalanmayı gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Kuruluşumuz, piyasaları anlık takip etmekte olup spekülatif hareketlerin devam etmesi halinde elindeki güçlü stoklar ve piyasa düzenlemesi kapsamındaki yetkilerini kullanarak piyasa fiyatlarının kabul edilebilir seviyelerde devam etmesine yönelik gerekli her türlü tedbiri alacaktır".

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