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Mersin'de denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL ceza

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS) ile liman içerisinde denizi kirlettiği tespit edilen gemiye 20,5 milyon TL ceza uyguladı. Başkan Vahap Seçer, "Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 17:46, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:48
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Mersin'de denizi kirleten gemiye 20,5 milyon TL ceza

Türkiye'de deniz denetiminde yetkisi olan 2 büyükşehir belediyesinden biri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz denetim tekneleri, insansız hava araçları ve sualtı drone sistemiyle 24 saat kesintisiz denetim yaparak var gücü ile çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, en son hayata geçirilen EGDS ile denizi kirleten gemilere anında müdahale ederek kirliliğe geçit vermiyor. EGDS ile sorumluluk sahasında bulunan her noktayı kontrol altında tutan ekipler, son olarak şikayet üzerine Mersin Limanı içerisine kirli, paslı, yağlı su bırakan bir gemiye 20,5 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Seçer: "Denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız"

Başkan Seçer de konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Mersin'de kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerine dikkat çeken Seçer, "Denize paslı, yağlı su bırakarak kirleten bu gemiye 20.5 milyon TL ceza yazdık. Artık denizimizi 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' ile denetliyoruz. Bundan sonra da denizimizi kirletenlere göz açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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