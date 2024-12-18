Komisyon 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılacak

Konut satışlarında artış: İpotekli satışlar yüzde 316 arttı
Konut satışlarında artış: İpotekli satışlar yüzde 316 arttı
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
%0 Faizli ve Taksitli 75.000 TL Nakit!
Sponsorlu İçerik
Bütçe Kanunu Genel Kurul'da: 7 ve 8. maddeler kabul edildi
Bütçe Kanunu Genel Kurul'da: 7 ve 8. maddeler kabul edildi
Asgari ücrette ilk rakamlar yarın masada olacak
Asgari ücrette ilk rakamlar yarın masada olacak
Bir il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
Bir il ve ilçede eğitime bir gün ara verildi
TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesi ne olacak?
TDK'dan oylama: 2024 yılının kelimesi ne olacak?
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Kasım indirimleri mercek altında! Tüketiciyi aldatana ceza yağdı
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Tapu ve kadastroda '3 boyutlu' dönemi
Osman Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Osman Kaya: Memura 10.000 lira versinler ama...
Dolar günü rekorla kapattı
Dolar günü rekorla kapattı
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
16 yaşına giren e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte ilana en çok konulan otomobiller
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
Erdoğan: Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
YKS'de zirveyi zorlayan öğrencilerden yapay zeka bölümlerine büyük ilgi
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Servis şoförü 'düştü' dedi, gerçek kayıtlarla ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Borsacı Özçelik'in polislere rüşvet verdiği ortaya çıktı
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
2 Japon otomotiv devi güçlerini birleştiriyor
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
Filistin haberlerine sosyal medyadan kısıtlama
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
CHP'den 3 isme ihraç talebi!
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
2024'te rekor kırıldı: Araç almak için en doğru zaman hangisi?
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
TÜBA 330'dan fazla bilim insanına destek sağladı
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
'Kırmızı Kitap'ın güncellenmesinde sona gelindi
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
Erzincan İliç'teki toprak kaymasına ilişkin iddianame hazırlandı
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
İstanbul ne kadar asgari ücret bekliyor?
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Bakanlık uyardı: Evinizde varsa atın!
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Altın alımında yeni dönem: Artık zorunlu olacak
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
'5 gençten 1'inin gizli profili var'
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
HTŞ Lideri Culani: Suriyeliler kitleler halinde geri dönecekler
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Komisyon 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılacak

Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Sıla bebek ile Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Tekirdağ ve Diyarbakır'daki duruşmalara gözlemci olarak katılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 18:57, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:17
Yazdır
Komisyon 'Sıla bebek' ve 'Narin' davalarına gözlemci olarak katılacak

Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, komisyonun kurulduğu zamandan beri çocuk konusunun Türkiye gündeminde daha fazla konuşulmaya başladığı kanaatine vardığını, bunu sevindirici bulduğunu belirterek, sadece konuşmakla kalmamayı umut ettiklerini söyledi.

Anlayış ve işbirliği içerisinde çalışacaklarını umut ettiğini aktaran Aydoğdu, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin gündeminde olan bazı konulara yerinde inceleme gibi işlem düşünüyoruz. Bazı kurumlarımızda kurulan kurumların işleyişini de yerinde incelemek, görmek, Bakanlık yetkililerimiz gelmeden önce sorunun zihnimizde tablonun tam çizilmesi için." dedi.

Sahadaki uygulamaya çok önem verdiklerini söyleyen Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Sahadaki küçük bir gerçek bizim bütün teorimizi yerle bir edebilir. Çok gerçekçi, sahayla hemhal olacak bir şekilde komisyonumuzun 3 aylık çalışmasını süre yetmezse 1 ay ek süre isteyerek 4 aylık çalışmamızı tamamlayacağız."

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş, çocukların en fazla ev, aile ortamında ihmal, şiddet ve istismara uğradığını belirterek, "İnsanın en saf halinde onlara reva gördüklerimizin ilerleyen zamanlarında, gelişimsel dönemlerinde çok önemli maliyetleri oluyor. Hem kendisi, yakın çevresi, toplum açısından. Korumak için hiç vakit kaybetmeden herkes el birliğiyle hızlı harekete geçmek zorunda." diye konuştu.

"Ailedeki hangi özellikler bunlara yol açıyor?" sorusunun sorulmasının gerektiğini vurgulayan Karataş, Çocuk Koruma Kanunu, Sosyal Hizmetler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların tekrar gözden geçirilmesinin önemini belirtti.

- "Her vatandaş, çocuğa karşı işlenen suçu bildirmekle yükümlü"

Başkan Aydoğdu, 26 Aralık tarihinin kritik bir tarih haline geldiğini belirterek, "Hem Tekirdağ'da hem Diyarbakır'da bizi yakından ilgilendiren 2 duruşma var. Şöyle bir şey düşündüm. Hem Tekirdağ hem Diyarbakır'a gidelim. 3'er ya da 5'er kişilik talepkar olan arkadaşlarımıza göre, komisyon kurup bir grubumuz Diyarbakır'a bir grubumuz Tekirdağ'daki mahkemeye gözlemci olarak gidelim." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülümser Gültekin Akduman da yaptığı araştırmalarda öğretmenler tarafından bildirilen istismar olgularının azlığına dikkati çekti.

Bazı öğretmenlerin "ne yapacağı konusunda bilgisi olmama, müdahale etmesi halinde faydası olmayacağını düşünme, aile içi durumlara katılmama" gibi gerekçeler ortaya sunduğunu söyleyen Akduman, Türk Ceza Kanunu'nda "her vatandaşın çocuğa karşı işlenen suçu bildirmekle yükümlü" olduğuna dair bir madde olduğunu belirtti.

- "Eğitim fakültelerinde çocuk ihmali, hakları dersleri zorunlu olmalı"

Öğretmenlerin bu yasal düzenlemeyle ilgili çok bilgi sahibi olmadığını gördüklerini söyleyen Akduman, "Öğretmenler, tespitinde ve önlenmesinde hayati önem taşıyor. Alanda yeterli sayıda PDR'cimiz yok. Her okulumuzda psikolojik danışmanımız yok. Öğretmenlerimizin bulundukları konumlarda istismarı tanımaları ve nereye başvuracaklarını bilmekten başka çareleri yok." diye konuştu.

Akduman, çocuklarda şiddet ve istismar bulgularına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Çocukların davranışlarındaki en ufak bir değişiklik, vücutlarındaki farklılıklar çok önemli. Çocukların yaşına ve gelişimine uygun olmayan yaralanmaları öğretmenler olarak tanımalıyız. Çocuk ihmali, istismarı ve çocuk hakları derslerinin zorunlu olması gerekiyor eğitim fakültelerinde." dedi.

Konuşmalardan sonra akademisyenler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber