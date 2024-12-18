Halk TV ve İbrahim Kahveci'ye 'memur emeklisi' tepkisi

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney sosyal medya hesabından Halk TV ve İbrahim Kahveci'ye emeklilerle ilgili sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Güney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

HALK TV VE İBRAHİM KAHVECİ, MEMUR EMEKLİLERİNDEN ÖZÜR DİLESİN...!

- Halk Tv'de yayınlanan Neden Sonuç Programında; haklarını demokratik şekilde arayan, Memur Emeklilerini "Çete" olmakla, itham eden sözde Gazeteci İbrahim Kahveci'yi ve Halk Tv'yi; memur emeklilerinden özür dilemeye davet ediyoruz;

- Memur emeklileri "Çete" değildir. Temmuz 2023 ayından bugüne, ilave ek ödemenin, memur emekli maaşlarına yansıtılmaması, söz verilen 1.dereceye 3600 ek göstergenin hayata geçmemesi nedeniyle mağdur olan, mağdur edilen, emekliye ayrılana kadar devletine milletine şerefle, canla başla hizmet etmiş, mağduriyetlerinden dolayı,haklı olarak bugün feryat eden, Anayasada yer alan hak arama hürriyetini kullanan, Türk Büro Sen olarak da; her zaman sesleri olmaya gayret ettiğimiz meslektaşlarımızdır.

- Halk Tv ekranlarından, haklarını arayan memur emeklilerinden "Çete" olarak bahseden, sözde gazeteci (!) İbrahim Kahveci'yi ve Halk Tv'yi kınıyor, memur emeklilerinden özür dilemeye davet ediyoruz.