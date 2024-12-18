Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 20:30, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:25
Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.