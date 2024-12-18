Cipin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
Bolu'da, cipin çarptığı bisikletli çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2024 21:28, Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 21:30
D-100 kara yolunda Nurten Y. idaresindeki 34 EBS 075 plakalı cip, Sanayi Kavşağı mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Talha Y'ye (11) çarptı.
Kazada bisikletli çocuk ağır yaralandı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Hasan Talha Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.