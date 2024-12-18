Okul müdürü öğrencinin hayatını Heimlich manevrasıyla kurtardı

Cizre'de Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutlarında bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammet Aktuğ, soluk borusuna yiyecek kaçınca nefes almakta zorlandı. Aktuğ koşar adımlarla okul müdürü Hakim Caner'in odasına koştu. Küçük çocuğun nefes almakta zorlandığını gören Caner, öğrenciye Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. O anlar ise okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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